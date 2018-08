Madagascar: Insécurité - Des efforts qui seront efficaces sur le long terme

Les malfaiteurs qui écumaient la ville d'Antananarivo ont de moins en moins de liberté d'action. Les forces de l'ordre sont mieux organisées et réagissent très vite lorsqu'on les alerte.

Le quadrillage par des éléments en civil des quartiers à risque empêche les pickpockets et les bandits armés de perpétrer leurs forfaits habituels.

C'est à l'extérieur des grands centres urbains et dans les campagnes que les dahalo restent très actifs. Les attaques de taxi brousses et de voitures particulières sur les routes nationales sont quotidiennes. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, le bilan s'alourdit.

On compte de nombreux morts et blessés parmi les civils. Les affrontements entre brigands et militaires sont tout aussi sanglants. La réorganisation du plan sécurité des responsables des forces de l'ordre est en train de se faire, mais il ne portera ses fruits qu'à long terme.

On ne peut nier que pour remédier au laxisme de ces dernières années, il faut tout repenser. Le gouvernement sait qu'il est attendu au tournant durant cette période électorale.

Les membres du parti HVM surveillent de très près les actions entreprises. Néanmoins, il n'est plus question de faire des critiques gratuites. Il faut plutôt soutenir les efforts entrepris actuellement. On part de très loin et il faut que les responsables ne lâchent pas la pression exercée sur les malfaiteurs.