Madagascar: Secteur financier - L'argent mobile au service de l'inclusion financière

Et Tantely n'est pas seule. En dépit d'être l'un des pays les plus pauvres du monde, l'utilisation de l'argent mobile a augmenté de façon spectaculaire à Madagascar - une augmentation de près de cinq fois en trois ans seulement - mais à partir d'une base très faible.

Grâce à une nouvelle initiative pilote, Tantely recevra bientôt son salaire grâce à son téléphone portable, lui permettant de passer plus de temps en classe et d'être disponible pour participer à des activités productives ».

Sur ce point d'ailleurs, on a assisté ces dernières années à la profusion d'accords entre opérateurs mobiles et institution de microfinance pour favoriser l'inclusion financière.

« Les niveaux de pénétration des banques à Madagascar sont parmi les plus bas d'Afrique. Accroître l'accès au système financier pour les 41 % de la population actuellement non bancarisées leur permettra de conserver et d'envoyer de l'argent de manière plus sûre à l'avenir.

L'association des banques et des institutions financières d'une part, et les opérateurs du secteur de l'argent mobile, de l'autre, peut contribuer à l'essor de l'inclusion financière.

