Madagascar: The Voices of God - Quand l'évangélisation rime avec bonne musique !

Ils partagent leur foi et leur amour pour la bonne musique. Il y a quelques années, ils ont décidé de former un groupe. Ce 11 août, les membres du groupe VOG donneront un déjeuner-concert à l'Akany Fanantenana Ilafy pour répandre la Bonne Parole.

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont du talent! Mais si d'autres à leur place, auraient choisi la musique du monde, eux ont décidé de consacrer leur talent à Celui qui le leur a fait don.

Comme l'indique le nom de leur groupe, les gars de The Voices of God chantent effectivement la Bonne Parole. « Nous ne prêchons pas pour une église mais nous parlons seulement, à travers la chanson, de la bonté, de l'amour et de la grâce de Dieu d'une manière plus artistique », souligne Antsa Andriamasimanana, membre de VOG.

Les membres viennent effectivement de diverses églises et religions. « Nous partageons une chose : notre foi en Jésus et c'est ce qui est le plus important », continue la chanteuse.

Composé au début de quelques amis, the Voices of God a ensuite ouvert sa porte à d'autres chanteurs partageant la même conviction et le même point de vue. « Nous comptons aujourd'hui 25 membres dont six musiciens : Fy Rajaofetra, Nary Andriamiandry, Houzefa Bernard, Bolo Rakoto David, Mihaja Randrianavony et Manitra Rabarisoa ».

Pour le déjeuner-concert qu'ils vont donner à l'Akany Fanomezana Ankadikely Ilafy le 11 août, tous seront au rendez-vous. D'autres artistes connus dans le milieu évangélique comme Ryanto, Lovatiana ou encore Lizy Tantely seront parmi les guests. L'évènement sera une occasion pour VOG de répandre, une fois encore, la Bonne Parole.

« Projection sur le gospel et diverses animations seront également au menu ». Un projet d'évangélisation à Ambatolampy en novembre, et un concert gratuit en décembre sont également prévus au programme du groupe.