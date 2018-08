Madagascar: Greffe de cornée quasiment gratuite au CHUJRA

Sans cette collaboration entre entités hospitalières qui bénéficie du soutien d'organisations diverses, ils auraient difficilement accès à ce type de chirurgie. En effet, le coût d'un greffon dépasse largement les 1000 euros (soit plus de 4 millions d'ariary), auquel s'ajoutent les coûts de l'intervention chirurgicale, de l'hospitalisation et des médicaments.

Greffons. Pour en bénéficier, les patients doivent être inscrits sur une liste d'attente nationale et accéder à la chirurgie au fur et à mesure de leur progression sur la liste.

Hier, les premiers patients de cette nouvelle vague de greffes de cornée ont déjà commencé à être opérés et ont reçu les tissus cornéens. Deux nuits d'hospitalisation suffisent pour la greffe et le début du suivi postopératoire.

Chaque année depuis environ cinq ans, à cette même période de l'année, des greffons sont envoyés à Madagascar par le groupe hospitalier lyonnais. L'association « Santé et Développement » et Global Health ont été d'un grand soutien pour l'achat des greffons et leur transport par voie aérienne jusqu'à Madagascar.

Fruit d'une coopération entre le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), et un groupe hospitalier lyonnais (le CHU de Lyon et la Banque de Tissus à Lyon), ces séries de greffes de cornée rendent ce type d'intervention accessible à des patients malgaches qui n'en ont pas les moyens.

