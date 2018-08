Tunisie: Défendre son titre est le plus difficile

Une leçon à retenir par tous les professionnels du football. Car qui croyait que la machine allemande allait s'effondre dès le premier tour du Mondial. Mais Joachim Löw, lui, gardait les pieds sur terre et savait que le tenant du titre est toujours attendu au tournant.

Ce soir, les « Sang et Or » débuteront l'aventure arabe à Alexandrie sur les même terres qui les ont vus, il y a tout juste un an, remporter la Coupe arabe des clubs champions. C'était le 6 août 2017 devant l'équipe jordanienne, Al Faisaly.

Pour la bande à Khaled Ben Yahia, défendre le titre arabe sera plus difficile que de l'avoir remporté pour deux raisons essentielles. La première est que la formule de la compétition a changé. Elle se joue désormais en système de championnat et non plus en format de tournoi, comme ce fut le cas l'année dernière. La seconde raison est liée à la dotation de la compétition qui est passée de 2,5 millions de dollars l'année dernière pour le vainqueur à 6 millions de dollars pour la nouvelle édition. De quoi faire couler les salives.

L'embarras du choix

Ce soir, Khaled Ben Yahia aura l'embarras du choix pour aligner son onze de départ. Pour le poste de gardien de but, il aura le choix, soit il maintient Moez Ben Chérifia, soit il accorde à Rami Jéridi sa première sortie officielle sous les couleurs « sang et or ». Dans l'axe central, on devra retrouver le duo Chammam-Dhaouadi, sachant que Aymen Mahmoud demeure une solution de rechange que l'entraîneur peut utiliser à tout moment. Derbali et Rabii seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. L'entrejeu sera composé de Coulibaly, Kom, Chaâlali et Badri. Enfin, Bessghaïer ou Bguir évoluera comme régisseur derrière Jouini ou Khénissi en pointe.

Bref, avec un effectif aussi bien garni qualitativement que quantitativement, Khaled Ben Yahia a les cartes en règle, sachant qu'il dispose dans son effectif d'un joueur qui connaît mieux que quiconque son adversaire du jour. Il s'agit de Mohamed Ali Moncer qui a évolué durant la première moitié de la saison écoulée à Ittihad Alexandrie.

Par ailleurs, il n'est pas exclu de voir Moncer fouler ce soir la pelouse du Stade d'Alexandrie, comme titulaire ou en cours du jeu.

Conditions optimales

Le voyage de la délégation «sang et or» à Alexandrie s'est passé dans de très bonnes conditions. La direction du club a affrété un vol spécial qui a duré deux heures et quinze minutes. L'équipe a séjourné dans un hôtel luxueux, situé à vingt minutes de l'aéroport.

Bref, toutes les conditions sont réunies pour que l'équipe réussisse son premier match en championnat arabe des clubs. Ittihad Alexandrie est un adversaire qui force le respect, mais qui demeure aussi dans les cordes des hommes de Khaled Ben Yahia.