Tunisie: Une entrée en grande pompe

A 35 ans, Hamdi Kasraoui a décidé de sauter de l'autre côté de la barrière pour devenir entraîneur des gardiens de but.

L'ex-portier de l'équipe de Tunisie a roulé sa bosse partout. Il a entamé sa carrière de joueur sous les couleurs de la JSK, son club d'origine, avant d'être recruté par l'Espérance Sportive de Tunis où il a affectué le plus gros de sa carrière et devenir, dans un second temps, le premier gardien de but de la sélection nationale. Aujourd'hui, et après être passé par le RC Lens en France, le CSS, le Stade Tunisien et enfin le CAB, Kasraoui se lance dans une nouvelle aventure. Faouzi Benzarti a pensé à lui et a décidé de l'incorporer dans son staff. C'est la jeunesse qui triomphe, dira-t-on.

Assez d'expérience ?

Beaucoup pensent que Hamdi Kasraoui est encore jeune et n'a pas l'étoffe d'un entraîneur de sélection nationale. Est-il justement en train de brûler les étapes ? Ces mêmes personnes estiment qu'il aurait dû commencer par le bas de l'échelle et débuter son aventure dans un club pour acquérir l'expérience nécessaire. Or, le brave Hamdi en a décidé autrement. Son sérieux et sa bonne hygiène de vie ont fait qu'il a poursuivi sa carrière de joueur à cet âge avancé. S'il a décidé de ne plus jouer, c'est sans doute parce qu'il ne sent plus capable de donner ce plus escompté. A présent, il a décidé de mettre son expérience au service de ses ex-coéquipiers, comme Aymen Mathlouthi, Moez Ben Chrifia et peut-être Rami Jéridi si le dernier est de nouveau convoqué en sélection par Faouzi Benzarti, sachant que Moez Hassen est encore en convalescence. Quoi qu'il en soit, il aura la lourde tâche de remplacer l'Egyptien Tarek Abdelalim, recruté par le Club Africain et dont on dit le plus grand bien. Hamdi Kasraoui doit être conscient qu'il a intégré la sélection nationale par la grande porte et qu'on attend beaucoup de lui. Il doit prouver qu'il mérite la confiance placée en lui et faire taire ses détracteurs. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance dans son nouveau rôle.