Tunisie: Départ ce samedi en Chine

L'équipe a pris forme...

Côté choix, Palma a encore un jour avant d'arrêter ses choix de joueurs qui vont partir. Normalement, douze joueurs vont prendre le vol ce samedi pour la Chine. Un voyage long et fatigant, c'est pourquoi la délégation tunisienne profitera des deux jours d'avant le démarrage du tournoi pour récupérer. Pour les douze joueurs, il n'y aurait pas une grande nouveauté, ce sera, sauf blessure ou surprise de dernière minute, la même équipe qui a joué le premier tour des éliminatoires du Mondial fin juin dernier et qui a effectué jusque-là les stages de la sélection. Si douze joueurs seulement (l'organisateur du tournoi prend en charge douze joueurs pour chaque sélection participante), les jeunes convoqués au stage à l'image de Racyle, Saâda et Dhif vont-ils accompagner la délégation pour découvrir le tournoi et s'intégrer davantage en sélection? Ce sera une bonne idée.

On devra voir les Ben Romdhane, Chennoufi, Abada, Selimène, Kenioua, El Mabrouk, Mouhli, Chouya, H'didane et tous les joueurss de métier qui ont joui de la confiance de Mario Palma dans les matches officiels et amicaux. Il n'y aura pas de surprises. Ce qui est intéressant de voir, c'est les formules du jeu et l'amélioration de la prestation collective dans les matches de haut niveau. Lors du dernier tournoi du premier tour des éliminatoires du Mondial, l'équipe de Tunisie n'a pas rassuré son public, surtout contre le Cameroun. Il faudra bien faire beaucoup mieux.