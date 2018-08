Tunisie: Aux frontières du sacré et du profane

Le travail entrepris par Patricia Guerrero remet le flamenco au goût du jour, fait qu'il exprime des sentiments et une histoire, et le met en dialogue avec d'autres éléments de sa culture.

Le nom de la chorégraphie, «Catedral», donne déjà le ton, et les premiers instants du spectacle sont rythmés par la musique grave d'un orgue d'église. Les danseuses sont de surcroît habillées en robes traditionnelles et portent des mantilles. La danse est sur ses gardes, elle exprime douleur, inquiétude et frustration, interprétée sous les yeux gardiens d'un ténor et d'un contre-ténor habillés en curés, et rythmée par leurs chants de rappel à l'ordre.

L'entrée sur scène, un à un, des instruments du flamenco -- guitare, percussions et chanteur a capella --, va peu à peu transformer la danse de Patricia Guerrero et de ses trois danseuses qui, en enlevant couche par couche l'habit de la tradition, libèrent leurs danses, se meuvent sur scène avec grâce et légèreté, féroces et sensuelles. Un dialogue entre sacré et profane des plus passionnants et des plus délectables. «Catedral» est une des plus belles soirées du festival international de Hammamet. Le flamenco se vit comme si la scène était à l'intérieur de votre âme. Une danse et un chant profanes qui exigent une sacralité spectatoriale. Ceux qui ont passé la soirée à filmer avec leurs téléphones, à user de flashs et à capturer le moment au lieu de le vivre sont à plaindre !