Tunisie: Les contraventions ont baissé durant les mois de juin et juillet

Le taux des contraventions liées à l'utilisation des voitures administratives à été réduit à 3,6% durant les mois de juin et de juillet, contre 4% durant les 5 premiers mois de l'année 2018, 4,8% en 2017 et 7,3% en 2016, indique un communiqué du ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, publié mardi.

«Cette baisse intervient grâce à l'intensification des campagnes de contrôle et l'augmentation du nombre des voitures contrôlées, notamment durant la campagne nationale de contrôle des voitures administratives lancée à l'occasion de l'Aïd El Fitr. Cette campagne a fait passer la moyenne mensuelle de voitures contrôlées à 3.061 en juin et juillet, contre une moyenne mensuelle de l'ordre de 2.322 voitures en 2017 et 1.134 en 2016» a encore précisé le ministère.

La même source a fait savoir « qu'une nouvelle équipe de contrôle a été dernièrement mise en place dans le gouvernorat de Siliana et a démarré son activité en mai dernier, ce qui permettra de renforcer la répartition géographique des équipes de contrôle et de soutenir ses efforts».

«Il est à noter que les équipes mixtes de contrôle des voitures administratives ont commencé, depuis le 1er décembre 2017, à infliger des amendes aux contrevenants, en vertu du décret gouvernemental n° 2017-647 du 26 mai 2017, relatif au contrôle de l'utilisation des voitures administratives lors de la circulation, ce qui a contribué à rationaliser davantage l'utilisation de ces véhicules et à limiter le nombre d'infractions».

Le ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières a ainsi réitéré son appel aux utilisateurs des voitures administratives à respecter les lois et règlements en vigueur dans ce domaine afin d'éviter de s'exposer aux amendes et à l'invocation de leur responsabilité administrative. Ledit départment a aussi invité les responsables des structures administratives gestionnaires des parcs de voitures administratives à renforcer le contrôle et à fournir aux utilisateurs les documents nécessaires en leur rappelant les obligations mises à leur charge selon la réglementation.