Tunisie: Du bronze pour Sebaï et Naceri

Humidité, sable et boue

De son côté, Chahinez Naceri a été devancée par deux adversaires (une Ethiopienne et une Kenyane) qu'elle a déjà battues au dernier championnat du monde de marche. «Je n'ai fait aucune réaction tout le long de la distance de 20 km. Je n'ai pas eu de force pour rattraper mes adversaires et me débarrasser d'elles, et ce, à cause de l'humidité, de la boue et du sable sur le parcours», a déclaré Naceri, qui a terminé ainsi 3e avec un chrono de l'ordre de 1h37'26". L'Ethiopienne, médaillée d'or, a réalisé 1h31'46" contre 1h35'40" pour la Kenyane qui a terminé en 2e position.

Un peu mieux !

La Tunisie a récolté dans cette 21e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme 7 médailles (2 en or et 5 en bronze) contre 6 médailles (1 en or, 3 en argent et 2 en bronze) lors de la 20e édition organisée en Afrique du Sud. Elle a fait un peu mieux grâce à la belle prestation des perchistes ( H et D ). Voici, par ailleurs, les médaillés : 2 en or par l'intermédiaire de deux perchistes Dorra Mahfoudhi et Mohamed Romdhana. 5 en bronze par Nessrine Brinis (perche ), Mejdi Chehata (perche), Zied Lazizi (400 m haies), Chahinez Naceri (20 km marche) et Hassanine Sebaï (20 km marche ).