Tunisie: Non aux baux de courte durée!

Pourquoi ne revient-on jamais aux spécialistes et aux chevronnés pour nous guider quant aux réformes à mettre en place pour rectifier le tir et restructurer tel ou tel secteur?

Cette «pathologie» chronique devenue le propre des Tunisiens dans presque tous les domaines est vraiment écœurante. Elle confirme l'adage qui dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre!»

Ce qui nous conduit à sortir avec cette amère vérité, c'est la façon ou plutôt le contrat que la Fédération tunisienne de football vient d'imposer à Faouzi Benzarti qui est assorti d'une durée de «deux ans renouvelables».

A quoi peut servir ce genre de restriction ou plutôt ce bail de «short time» qui rappèle certains types de contrats de mariage de courte durée répandus un peu partout dans le monde et où l'esprit de noblesse de la famille est littéralement bafoué.

En effet, si on veut réellement construire une bonne équipe nationale capable d'honorer toute la nation, ne serait-il pas plus judicieux de laisser au staff technique choisi le temps nécessaire pour ce faire : quatre, six ou même dix ans s'il le faut ? Quand est-ce qu'on va comprendre dans ce pays que seul le travail de continuité et de longue haleine est payant et aux résultats positifs certains.

Helmut Schöen (Allemagne), Guy Roux (France), Arsène Wenger pour ne citer que ces quelques exemples sont restés à la tête des équipes qu'ils ont entraînées plus de vingt ans chacun. C'est que les responsables de la «Mannschaft» ou d'Auxerre ou encore d'Arsenal, savent pertinemment que rien ne vaut l'achèvement d'un travail réfléchi fondé sur des méthodes claires pour des objectifs réalistes sans conditions farfelues et harcelantes.

D'autant plus que tout le monde sait que chaque entraîneur national commence toujours son travail en faisant table rase de ce qui a été fait avant lui. Et chacun y va de sa propre méthode de travail au point où les joueurs de l'équipe nationale se perdent dans les approches et les conceptions. C'est d'ailleurs cela qui explique qu'à l'exception de l'équipe de 1978, notre club Tunisie n'a jamais eu un cachet qui le caractérise des autres nations, à l'instar de l'Egypte, du Ghana, du Nigeria ou du Cameroun.

Et puis, qui décide de la durée du bail d'un staff technique désigné à la tête de l'équipe nationale?

A ce propos, la décision se doit logiquement d'être concertée après implication des meilleurs spécialistes parmi lesquels doivent être consultés les anciens joueurs de gloire, les meilleurs techniciens et tous ceux qui ont leur mot à dire la-dessus.

Nul n'a le droit de lier le bail d'un entraîneur à une qualification à tel ou tel tour dans telle ou telle compétition.

Bref, jusqu'à quand allons-nous continuer à ruminer ces pratiques désuètes sans que personne ne s'enthousiasme pour de vraies réformes?