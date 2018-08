Tunisie: Indices pas encore rassurants

Ce vote reste un mystère pour de très nombreux analystes et observateurs. Plus »

Le joueur signera donc dans les tout prochains jours un contrat de trois saisons avec les «Rouge et Bleu» et sera, à coup sûr, un apport de poids pour les nouveaux partenaires. Concernant les joueurs de nationalité étrangère, les choix piétinent vu que Chokri Béjaoui n'a pas un nombre de joueurs de qualité à tester sous la main. Ainsi Condola Kali, le Congolais, a plutôt déçu et le match amical d'hier face à l'ASM aura été sans doute pour lui l'occasion de la dernière chance. Le Ghanéen Abiola, plus convaincant, est encore lui aussi dans le doute.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.