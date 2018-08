Mali: Présidentielle - La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs

L'affiche du second tour de la présidentielle au Mali est le match retour de l'élection… Plus »

La seule femme candidate à la présidentielle Djeneba Ndiaye et plusieurs associations ont appelé récemment à voter pour le président sortant Ibrahim Boubacar Keita, alors que les troisième et quatrième candidats Aliou Diallo (7,95% des voix) et Cheikh Modibo Diarra (7,45% des suffrages exprimés) ne se sont pas encore prononcés. Les deux candidats malheureux avaient déposé des recours auprès de la Cour malienne espérant être qualifiés au second tour.

BAMAKO - La Cour constitutionnelle malienne a confirmé mercredi les résultats préliminaires du 1er tour de l'élection présidentielle du 29 juillet dernier remportée par le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), avec 41,71% des voix contre 17,78% des suffrages pour le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé et qui seront opposés au second tour du scrutin prévu le 12 août prochain, ont rapporté des médias maliens.

