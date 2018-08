Algérie: De grands acquis de développement concrétisés grâce à la politique de proximité et d'écoute du citoyen (Bedoui)

Relizane — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, mercredi à Relizane, que de grands acquis de développements ont été concrétisés grâce à la politique de proximité et d'écoute du citoyen.

En marge de sa visite dans la wilaya, le minisitre a souligné que de grands acquis sont réalisés grâce aux programmes du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a instruit les responsables concernés à adopter une politique de proximité axée sur l'écoute des préoccupations du citoyen. Noureddine Bedoui a indiqué, dans ce contexte, que cette politique a permis de mettre le citoyen au cœur des stratégies et des enjeux du développement national, déclarant que les ambitions "sont toujours grandes" pour concrétiser davantage de réalisations et de grands acquis.

Au douar de Ouled Yaâla, dans la daira d'El Matmar, le ministre s'est entretenu avec les citoyens, mettant l'accent sur l'importance des acquis réalisés à la faveur de la politique de la paix et de la réconciliation nationale qui a permis de libérer les zones éloignées des affres du terrorisme pendant les années 90. Ces zones ont bénéficié de différents programmes de développement, a-t-il dit. La population de cette localité, qui abrite le projet de transfert des eaux de la station de dessalement de l'eau de mer d'El Mactaâ à la wilaya de Relizane à travers le couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), a exprimé sa joie quant à cette opération de développement grâce à laquelle l'eau potable parvient jusqu'aux zones déshéritées et montagneuses.

Le ministre a abordé la place de la femme en milieux urbain et rural et son intégration dans différents domaines en application de la politique adoptée par le Président de la République. Au complexe de textile "Tayal", réalisé dans le cadre du partenariat algéro-turc, ses cadres se sont engagés à lancer une réflexion sur les possibilités d'exploitation de la matière première locale, à savoir le coton, en encourageant sa culture. La région, ont-ils rappelé, était connue, durant les décennies passées, pour la culture et la production de variétés de coton de qualité, précisant que sa culture éviterait ainsi le recours à l'importation.

Pour sa part, Noureddine Bedoui a affirmé que l'État algérien ne ménage aucun effort pour soutenir ce genre d'opérations visant à inciter la production nationale et à exploiter les opportunités et possibilités de production de la matière première nécessaire aux industries. Pour rappel, cette usine a réussi dernièrement l'exportation d'une importante quantité de ses produits vers la Belgique et la Turquie, pour ne citer que ces deux pays. Par ailleurs, le ministre a visité la zaouia de Sidi M'hamed Benaouda, située dans la commune éponyme, avant d'inaugurer un complexe sportif de proximité dans la daira de Sidi M'hamed Benali.

M. Bedoui poursuit sa visite dans la wilaya de Relizane où il posera la première pierre d'une station d'assainissement et d'épuration des eaux dans la daira de Oued Rhiou, avant d'inspecter le projet d'un hôpital de 120 lits dans la daira d'Ammi Moussa. Il inaugurera également un CEM et visitera la vielle mosquée de Mazouna. Au chef lieu de wilaya, le ministre présidera une cérémonie d'attribution symbolique de logements de différents programmes et des actes de concession à des promoteurs de projets. Le ministre tiendra, au terme de sa visite, une rencontre avec la société civile, les notables et les élus locaux.