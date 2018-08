Algérie: Relizane - M. Bedoui procède au lancement du projet de transfert d'eau dessalée

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a procédé, mercredi à Relizane, au lancement du projet de transfert d'eau à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactaa (Oran).

Ce projet structurant permet le transfert d'une quantité de 150.000 mètres cubes d'eau dessalée par jour à partir du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO). Cette opération permet de renforcer l'alimentation en eau potable au profit de 35 communes et 186 centres d'habitation, dont des localités éloignées de la wilaya de Relizane totalisant plus de 921.000 habitants. Ce projet a enregistré la réalisation de réseaux de transfert et de distribution d'eau ainsi que plusieurs stations de pompage, outre six unités de stockage pour une capacité globale de 57.000 m3.

Des systèmes technologiques de gestion électronique à distance du réseau de ce projet ont été intégrés. Le ministre a souligné, à l'occasion, que le projet s'inscrit dans le cadre des réalisations que le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, s'est engagé à ce qu'elles soient concrétisées pour relancer le développement, saluant le développement enregistré dans différentes régions de la wilaya de Relizane en plein essor sur les plans agricole et industriel.

M. Bedoui poursuit sa visite d'inspection dans la wilaya de Relizane, où il aura à visiter le complexe de textiles "Tayal" inscrit au titre du partenariat algéro-turc, poser la première pierre de la station d'assainissement et d'épuration des eaux dans la daira de Oued Rhiou, inspecter le projet de réalisation d'un hôpital de 120 lits à Ammi Moussa et inaugurer et baptiser le complexe sportif de proximité de Sidi M'hamed Benali et un CEM à Mazouna. Il effectuera également une visite à la zaouia de Sidi M'hamed Benaouda située dans la commune éponyme et la vieille mosquée de Mazouna.

Il présidera ensuite une cérémonie de remise symbolique des clés de logements de différents programmes et des actes de concession à des promoteurs de projets. Le ministre tiendra, au terme de sa visite, une rencontre avec la société civile, les notables et les élus locaux.