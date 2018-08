Algérie: Ligue 1 Mobilis / ES Sétif - Objectif suprême, une saison exceptionnelle sur tous les fronts

Sétif — Le club de football de l'Entente Sportive de Sétif (ESS), sociétaire de la Ligue 1 Mobilis, fixe comme objectif suprême, la réalisation d'une saison exceptionnelle dans les différentes compétitions auxquelles il participera au cours de l'exercice 2018-2019, a déclaré à l'APS, le président du club Hassan Hamar.

"Notre équipe a entamé très tôt ses préparations et a renforcé sa formation par des éléments de qualité, avec 50 % de l'effectif remanié, et ce en vue d'avoir un groupe performant qui pourra se distinguer dans les différentes compétitions", a indiqué le premier responsable du club phare des Hauts plateaux.

« L'Entente de Sétif devra d'abord jouer ses chances à fond dans la compétition de la Ligue des champions africaine et tenter de décrocher le trophée de la Coupe arabe, et viser ensuite les titres du championnat de Ligue 1 Mobilis et de la Coupe d'Algérie. »

Pour le président de l'Aigle noir, les objectifs de l'ES Sétif, à savoir, jouer sur les titres et s'illustrer sur tous les fronts, "restent constants depuis la création de l'équipe en 1958". De son côté, le coach Rachid Taoussi, soulignant que la première phase de préparation de son équipe, entamée le 3 juin dernier au stade du 8 mai 1945, a été enchaînée par un stage à Hammam Bourguiba (Tunisie) au cours duquel l'ESS avait joué deux (2) matchs amicaux, a assuré que cette dynamique a le mérite de "mettre l'équipe sur rail" .

Il a ajouté également que les deux matchs que l'ESS a disputés contre le Difaâ Hassani d'El Jadida (Maroc), en Ligue des champions d'Afrique, puis contre le MC El Eulma en amical et devant les Emiratis d'Al-Ain en coupe arabe, ont permis au staff technique d'évaluer le rendement de l'équipe, ses points forts et les lacunes à combler.

La composition de l'équipe de l'ES Sétif pour la saison 2018/2019

Gardiens de but : Mustapha Zoghba - Houcine Nasri - Abderahmène Boultif (ex-JSK) - Filali Oussama (ex-MCEE).

Défenseurs : Saadi Radouane (ex-JSK) - Abdelkrim Nemdil (ex-USMH) - Houari Ferhani (ex-JSK) - Sabri Boumaiza (ex-RCK) - Anes Saad - Abdelkader Bedrane.

Milieux de terrain : Akram Djahnit - Abdelmoumen Djabou - Zakaria Draoui (ex-CRB) - Samir Ayboud - Ilyes Sydhoum - Isla Daoudi (ex-ES Zarzis/Tunisie) - Miloud Rebai - Abdelah Rahba - Rahim Daghmoum.

Attaquants : Houssemeddine Ghacha (ex-USMB) - Hamza Banouh - El Habib Bouguelmouna (ex-USMBA) - Islam Bakir - Sid Ali Lakroum (ex-CRB) - Mustapha Aymen Boussif.