Algérie: Alger n'est pas un foyer de la fièvre aphteuse

Il avait été procédé précédemment, a-t-il dit, à la prise de plusieurs mesures relatives à la mobilisation de l'ensemble des médecins vétérinaires (1500) au niveau des directions de la santé animale (DSA) et des abattoirs et au dépôt de la certification sanitaire vétérinaire accompagnant le déplacement d'animaux vers les lieux de vente aux fins de contrôle vétérinaire.

Pour rappel, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural, et de la pêche avait conclu un marché d'acquisition de deux (2) millions de vaccins dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse, alors que les éleveurs sont tenus à s'abstenir d'acheter les bovins et signaler tout cas suspect de cette fièvre.

Dans une déclaration à l'APS, M. Bara a précisé que "la wilaya d'Alger n'a pas été déclarée un foyer de fièvre aphteuse et que les cas signalés au niveau de l'abattoir de Hussein Dey sont des cas exceptionnels qui ont été signalés par l'inspecteur vétérinaire par intérim de la wilaya, Mustapha Mebarki, ajoutant "qu'il s'agit de 7 têtes bovines qui ont été abattues et éliminées pour éviter la consommation de ces viandes.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.