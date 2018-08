Ile Maurice: Investissement - Le SIT joue sur plusieurs tableaux

Le championnat de Formule E pourrait se tenir à Maurice si le SIT et l'organisateur de cette course de voitures roulant à l'énergie électrique parviennent à un accord. «L'organisateur de ce championnat nous a fait une proposition pour aménager un circuit. Nous étudions cette offre», déclare un cadre du SIT. Si le projet aboutit, un circuit long de 2,5 kilomètres sera ainsi aménagé dans la région du parc aquatique de Belle-Mare.

L'énergie, l'immobilier et le tourisme. Le Sugar Investment Trust (SIT) brasse large. Cette compagnie d'État est à la recherche d'un «Project Manager» pour chapeauter divers projets. Des discussions sont en cours avec plusieurs sociétés étrangères pour un soutien financier. De plus, le SIT se concentre également sur la réouverture du Belle-Mare Waterpark prévue pour la fin de l'année.

