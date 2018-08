Ile Maurice: Condition des femmes - Le peu de progrès décrié

Mais, déjà des voix s'élèvent pour déplorer le peu de progrès fait concernant l'amélioration de la condition féminine à Maurice. «Les femmes continuent de mourir sous les coups de leurs conjoints», note Loga Virahsawmy, de Genderlinks. Les changements apportés à la Protection from Domestic Violence Act depuis ces dernières années n'auraient servi à rien, déplore-t-elle. Un point que ne manquerait pas de souligner la CEDAW, dont le secrétariat est basé à Genève, en Suisse. Le comité de suivi n'avait pas manqué, dans le passé, de critiquer Maurice pour son incapacité à protéger et à promouvoir les femmes.

Toujours l'année dernière, 623 personnes ont été poursuivies pour violence conjugale. Cent personnes ont été emprisonnées et 418 ont été condamnées à payer des amendes. Comme on le voit, les chiffres de la violence infligée aux femmes ne baissent pas.

