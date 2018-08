Tunisie: Les éco-entrepreneurs ont du pain sur la planche

Les entrepreneurs seront sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères. Ils doivent proposer une idée innovante d'entreprise verte, qui soit économiquement viable et entraîne un impact positif au niveau écologique et social. Le niveau de qualification du candidat doit être un diplôme universitaire ou professionnel (BTP, BTS et plus). Une expérience dans un domaine visé est souhaitable.

Les secteurs visés

En outre, le candidat doit être résident dans l'un des gouvernorats de la Tunisie. Les régions de l'intérieur les moins favorisées seront privilégiées. Les idées de projets soumises peuvent se référer à de nombreux domaines d'activités tels que le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets, la dépollution/assainissement, la préservation de la nature et de la biodiversité, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'agriculture biologique, le textile biologique, les produits de nettoyage et la cosmétique biologique, l'éco-tourisme, les services à l'industrie propre, la construction durable, le transport durable, l'économie circulaire, les activités économiques fondées sur la réutilisation des ressources employées, la consommation collaborative, les activités économiques basées sur la location et le partage de biens et services entre particuliers.

Les 160 candidats choisis participeront au programme de formation prévu entre début octobre 2018 et mi-novembre 2018. A noter que 8 sessions de formation seront organisées dans les différentes régions de la Tunisie selon un planning qui sera établi ultérieurement. Chaque session de formation durera 5 jours (répartis sur plusieurs semaines) et sera animée par des experts tunisiens formés dans le cadre du programme. Les frais de la formation seront pris en charge par le programme SwitchMed.

Les candidatures sont à déposer au plus tard le 15 septembre 2018. Les candidatures déposées au-delà du délai ne seront pas acceptées. Les candidats retenus seront informés par écrit et pourront être invités à déposer d'autres pièces à leur candidature (CV, copie des diplômes, lettre de motivation, document d'engagement) et assister à un entretien.

Le programme SwitchMed est une initiative régionale financée par l'Union européenne qui a pour but de faciliter la transition vers un mode de consommation et de production plus durables dans la région sud de la Méditerranée.