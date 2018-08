Tunisie: L'ex-Premier ministre à nouveau inculpé

Ce vote reste un mystère pour de très nombreux analystes et observateurs. Plus »

Des perquisitions visant M. Najib ont abouti à la saisie en juin d'une immense collection de quelque 12.000 bijoux, dont 1.400 colliers et 2.200 bagues notamment. Les saisies comprenaient aussi 423 montres évaluées à 78 millions de ringgits (17 millions d'euros) et 234 paires de lunettes.

Tous les chefs d'inculpation sont liés à l'affaire 1MDB, le fonds souverain créé par M. Najib à son arrivée au pouvoir en 2009 et aujourd'hui endetté à hauteur de 10 milliards d'euros. Ce scandale de détournements qui secoue la Malaisie depuis plusieurs années a largement contribué à la défaite cinglante aux législatives en mai de l'ancienne coalition au pouvoir depuis 61 ans et dirigée par M. Najib.

