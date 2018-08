Tunisie: Dynamique économique - Sfax n'aura plus soif...

Ce vote reste un mystère pour de très nombreux analystes et observateurs. Plus »

Des travaux seront engagés également pour mettre en place les câbles électriques. Des services de consulting sont sollicités pour assurer une assistance à l'appel d'offres et à l'évaluation et le suivi des travaux de construction. Certaines installations sont conçues selon le plan général qui prévoit une extension du projet pour produire 200.000 m3/jour.

La région connaît également une dynamique économique avec l'implantation de plusieurs unités industrielles qui consomment de grandes quantités d'eau. La station de dessalement d'eau de mer sera dotée de plusieurs composants secondaires, comme les équipements d'admission et de rejet, des conduites d'eau étendues sur une longue distance, des réservoirs de distribution et des stations de pompage.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.