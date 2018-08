Sénégal: Ziguinchor / Disparition de quatre expoitants forestiers dans la foret de Boussoloume - Leurs familles toujours sans nouvelles d'eux

Introuvable maintenant depuis cinq jours, la disparition de ces quatre exploitants forestiers plonge leurs familles dans l'inquiétude et l'anxiété la plus totale, d'autant plus que le feuilleton du massacre de la forêt de Boffa-Bayotte, le 06 janvier dernier, est encore frais dans les mémoires.

La question agitée taraude bien les esprits surtout que Boussoloume, situé dans la commune de Boutoupa Camara-Counda, est un village de déplacés et sa foret abriterait des «niches» d'éléments armés. Joint par nos soins, le maire de la commune de Boutoupa était dans l'impossibilité d'en dire un peu plus. Il n'a ni confirmé ni infirmé cette information.

Ces personnes ont quitté, dimanche dernier, leur domicile et sont parties à la cueillette de fruits sauvages: de madd dans cette forêt de Boussoloume, une zone réputée dangereuse. Et, depuis quatre jours, ils n'ont pas fait signe de vie; de quoi plonger leurs familles dans l'inquiétude.

