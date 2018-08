Ile Maurice: Dorine Chukowry - «Je serai membre du MSM jusqu'à ma mort...»

L'ancienne lord-maire, élue sous la bannière du Mouvement militant mauricien (MMM), Dorine Chukowry a annoncé son adhésion au Mouvement social militant.

Cela, après qu'elle a rencontré le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dimanche dernier. Elle a tenu une conférence de presse ce jeudi 9 août 2018, à la mairie de Port-Louis. Entourée d'une vingtaine de militants démissionnaires, l'ancienne conseillère municipale mauve est revenue sur son choix.

Selon elle, Pravind Jugnauth serait quelqu'un de disponible et à l'écoute. «Je l'ai vu à deux reprises pendant plus d'une heure. Ce n'est pas la première fois qu'on m'approche pour intégrer le MSM», a déclaré Dorine Chukowry. Et d'expliquer qu'elle est une «militante» et que son combat peut continuer hors du MMM. «Je suis là pour travailler pour mon pays. Je ne demande rien en retour», a-t-elle tenu à préciser. Vingt-et-un militants démissionnaires des circonscriptions No.1, No. 7 et No. 15 ont également rejoint le MSM.

Pourquoi avoir pris quatre mois pour se décider ? Selon la nouvelle adhérente au parti soleil, la goutte de trop a été les élections de la Commission des droits de la femme du MMM. Mais cet épisode appartient à présent au passé, dit-elle. «Je ne cherche pas de bout. Je ne vais pas changer de parti à nouveau. Je suis partie du MMM à cause de divergences. Je serai membre du MSM jusqu'à ma mort», a affirmé l'ancienne lord-maire.

Elle a également souligné que l'option de rejoindre la plateforme qui regroupe Steven Obeegadoo, Pradeep Jeeha et François Labelle, était hors de question. Cela, car non seulement ce «parti est nouveau», mais aussi, parce que les membres dépendent d'une alliance pour les prochaines élections générales.