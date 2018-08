Interpellé sur la reprise des délestages, ces derniers temps, le directeur général de Senelec, Mouhammadou Makhtar Cissé soutient: «Le mot délestage est devenu très populaire depuis 2011 et les gens n'arrivent pas à s'en départir.

Depuis qu'on a annoncé la reprise des délestages, on constate que nous continuons à avoir de l'électricité. Donc, le plus important, c'est de travailler tous les jours pour assurer la continuité de la fourniture de l'électricité. L'Etat du Sénégal a consenti trop d'efforts pour redresser Senelec et pour mettre à niveau le système».

Parlant de la centrale à charbon de Sendou qui continue à susciter la polémique, surtout chez les populations de Bargny, M. Cissé indique que le Sénégal est un pays de droit et de liberté où les populations sont totalement libres d'être pour ou contre un projet. «Partout, les préoccupations des Sénégalais sont les nôtres. C'est nous qui sommes au service des populations et pas l'inverse. Donc, elles ont le droit de s'émouvoir et de critiquer ce que nous faisons. Donc, cela ne nous pose vraiment aucun problème», lance-t-il.

Toutefois, il précise: «Senelec, comme aucune autre entreprise publique ou privée, ne peut pas agir en dehors du cadre légal et réglementaire qui régit ce pays. Donc, tout investissement répond à des normes environnementales. Et, il faut satisfaire ces normes pour pouvoir construire une centrale électrique. L'Etat du Sénégal et Senelec ont respecté les normes qui sont prescrites en la matière pour mettre en place l'outil industriel qui permet de produire l'électricité, que ce soit à Bargny, à Kahone ou ailleurs.»