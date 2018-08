Le chef de l'Etat Macky Sall a coupé le ruban de «Dakar Arena», hier mercredi après-midi, à 17h 40. Profitant de cette occasion, il a annoncé que cette infrastructure n'est qu'une portion des réalisations qu'il compte lancer à Diamniadio. Parmi ces projets, Macky Sall a promis la construction, d'ici à 2020, d'un stade de 50.000 places conforme aux normes de la Fifa, dans cette commune située à environ 30 kilomètres à l'Est de Dakar.

L e président de la République, Macky Sall, a promis la construction, d'ici à 2020, d'un stade de 50.000 places conforme aux normes de la Fifa, dans la commune de Diamniadio. Le chef de l'Etat qui a inauguré hier, mercredi 8 août les complexes multisports «Dakar Arena», a révélé que le futur stade sera inauguré en 2020, selon l'Aps.

En effet, réconforté par la présence de ses militants, mais aussi des représentants du monde sportif, entre autres, le président Sall a exprimé toute sa joie. «Je suis heureux de vous dire que je vous donne rendez en 2020 pour l'inauguration d'un stade olympique de football», rapporte Pressafrik. Aussi, ajoutera-t-il, «j'ai en perceptive, outre la rénovation de nos stades régionaux de Thiès, Diourbel, Fatick, la rénovation du stade Babacar Sèye, du stade Léopold Sédar Senghor».

Concernant «Dakar Arena», la nouvelle infrastructure de 15.000 places, Macky Sall a exhorté les acteurs à bien en prendre soin. «L'aréna de Dakar est pour vous, monde du basket, monde du handball, monde des arts martiaux. C'est un moment fort que nous vivons. Je voudrais vous dire que cette infrastructure moderne fait partie d'un lot d'infrastructures qui seront construites ici dans le pôle urbain».

LE GESTIONNAIRE DE «DAKAR ARENA» SERA CONNU «SOUS PEU» DE TEMPS

«Dakar Arena» est un complexe sportif multifonctionnel, «conçu pour recevoir plus de 15.000 spectateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité», selon un communiqué de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP), reçu à l'Aps.

L'ouvrage «modulable et polyvalent offre toutes les garanties pour accueillir des événements sportifs (basketball, boxe, lutte, tennis, etc.) ou culturels», note la SOGIP. Sa gestion sera confiée à des opérateurs privés, selon le directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Gallo Bâ.

Le gestionnaire de «Dakar Arena» sera connu «sous peu» de temps, a-til ajouté. «Il sera à coup sûr quelqu'un qui connait le métier, quelqu'un à même de donner satisfaction à la SOGIP et à l'Etat», a assuré M. Bâ dans un entretien publié mardi par le quotidien sénégalais L'Observateur.