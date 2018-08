Sénégal: Dakar / Préparatifs de la tabaski 2018 - La danse des moutons de race, en attendant l'arrivee des troupeaux

En attendant l'arrivée dans la capitale et ses environs de troupeaux en provenance de l'intérieur du pays et des pays voisins, des points de vente de mouton commencent à foisonner à Dakar, avec béliers de race. Toutefois, ces vendeurs de mouton tirent la sonnette d'alarme en ce période de veille de la fête, à deux semaines de la tabaski, non sans déplorer la cherté des aliments et les conditions défavorables qu'ils vivent dans les points de vente dont certains sont affectés par la pénurie d'eau à Dakar. Selon eux, les dépenses supplémentaires pourraient peuvent se répercuter sur le prix du moutons cette année.

L es moutons de race ou VIP, c'est selon, commencent à orner les différents point de vente à Dakar et sa banlieue, en cette veille de Tabaski, avant l'arrivée des troupeaux plus accessibles à toutes les bourses. Un tour au niveau de quelques points de vente permet de constater que ces béliers élevés dans des maisons ou fermes ne sont pas à la portée de tous. Après une visite au point de vente Hamza, Gallo nous fait savoir que «les moutons sont disponibles et tout le monde peut en avoir car les prix sont abordables et varient selon la taille du mouton».

Interpellé sur les pris, il répond, en souriant: «ici un mouton peut couter 175.000 voir plus car nous vendons des moutons que nous avons élevé pendant des mois. Et on leur donne un cadre de vie favorable, à manger, à boire et une bonne hygiène de vie». Poursuivant il dira ne pas être affecté par la pénurie d'eau à Dakar. «Nous n'avons pas ce problème car nous sommes près d'un quartier résidentiel où la pénurie d'eau n'est pas connue. D'ailleurs, nous avons notre propre compteur».

Dans la même lancé un vendeur de mouton du nom d'Atoumane Gueye rencontré à Fass nous fait savoir que «chaque année, les médias annoncent une pénurie de moutons. Mais, en tant qu'éleveur, je considère ça comme des rumeurs. Depuis des années, j'ai la passion d'élever des moutons.

De ce fait même en dehors de la fête du sacrifice qui est la Tabaski, je vends des moutons. Donc cette question de pénurie ou pas de moutons ne me concerne pas. Sauf que cette année, les prix des moutons ont augmentés car l'alimentation coûte excessivement chère». Ce pendant dit-il «les clients viennent petit à petit car c'est une question de choix. Ceux qui veulent de bonne chose viennent toujours les premiers pour se procurer d'un beau bélier pour la fête».

Très touché par cette pénurie d'eau, il dénonce: «nous sommes très fatigués, nous n'avons pas d'eau dans ces zones. On achète de l'eau tout au long de la journée, 50 F Cfa la bouteille. C'est vraiment difficile et les clients ne sont pas au rendez-vous».