Sénégal: Tivaouane - Lancement mardi d'un programme d'assainissement de 4, 3 milliards

Le DG de l'ONAS promet qu'"à la fin du projet, la ville de Tivaouane disposera d'un réseau performant, capable d'évacuer les eaux usées et de réduire ainsi les nuisances et les risques de maladies d'origine hydrique".

Une période qui sera mise à profit pour la fourniture et la pose de 16, 539 km de conduites avec 1558 branchements à l'égout, la construction de 02 nouvelles stations de pompage, la construction de 50 édicules scolaires et la réalisation d'une station d'épuration d'une capacité de 2.100m3/j.

Il est attendu de ces réalisations, une amélioration du cadre de vie sur les plans de l'esthétique et de l'hygiène, en plus "d'autres effets positifs" sur l'environnement et la santé des populations locales.

Ce programme de réalisation d'infrastructures et d'ouvrages, financé avec l'appui de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), de banques commerciales et du budget consolidé d'investissement (BCI), s'inscrit dans le cadre du projet dit des 10 villes.

