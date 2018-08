Gabon: UIL - Cérémonie de remise de diplôme-Licence

Gabon, ce 08 aout 2018. L'Université internationale de Libreville(UIL) a procédé à la remise de diplômes aux étudiants ayant obtenu leur Licence. C'est en présence du parrain de la promotion, Michel Essongué et certains membres du gouvernement que la cérémonie s'est colorée

C'est de bleu et de jaune vêtus que les 64 lauréats ont reçu leurs diplômes de Licences en Gestion et de Droit et Sciences politiques des mains de Michel Essongué, parrain de la deuxième promotion de cette université, aussi du Ministre de l'enseignement supérieur, des autres membres du gouvernement, de Marie Madeleine Mbarantsuo.

Le Vice-président du Conseil scientifique se félicite de la présence des membres du gouvernement. C'est pour lui la preuve que les gouvernants se soucient de la formation des étudiants gabonais. Pour lui : « La réussite repose sur la densité de ses biens et la qualité des hommes et femmes qui se battent pour l'avenir de la jeunesse. »

Tout en souhaitant cordialement la bienvenue aux illustres invités, le Recteur a quant à lui indiqué qu' : « Une université se mesure au nombre, sinon au volume des étudiants accueillis et dont les conditions sont l'excellence, la formation, fournir des enseignements de meilleures qualités... ».

Poursuivant ses propos, le premier responsable de ce temple de savoir affirme que : « Toutes les conditions sont réunies pour que les enseignements se déroulent dans les règles de l'art. Il y a des formations à débouchées professionnelles. Le Droit ouvre des perspectives profitables aux étudiants ».

S'adressant aux étudiants le Recteur dira que « C'est une cérémonie qui symbolise votre fierté, celle de vos familles. Il reste du chemin à parcourir. Vous devez encore redoubler d'efforts. Il faut achever l'édifice. Vos efforts doivent vous portez très haut. Vous êtes aujourd'hui des ambassadeurs. Cette formation c'est aussi la clef de votre ouverture au monde.

Jamais le monde n'a aussi été proche et jamais il n'a été aussi fermé. La formation est un élément qui est au cœur de la préoccupation de UIL. Le diplôme que vous recevez est une richesse pour vous. Continuez et continuez à la chercher davantage, cette richesse » conclura t-il.

Major de la promotion n'a pas caché son émotion tout en saluant le parrain de leur cuvée. « Très heureux et honorés, nous sommes, de la présence de Michel Essongué, parrain de notre promotion. Cette remise de parchemin aux lauréats marque la fin d'un cycle. Le Savoir-faire et le savoir être caractérisent les étudiants de UIL. Nous en sommes fiers.

L'excellence a ses exigences et Berthe et Jean lui rend bien ». Il n'a pas manqué, au nom de tous les lauréats, de rendre un vibrant hommage mérité aux enseignants qui se sont rendus disponibles, sans oublier à Marie-Madeleine Mborantsuo. Elle, a, selon le major de cette deuxième promotion, permis aux jeunes gabonais d'apprendre dans de bonnes conditions. C'est l'héritage qu'elle lègue à cette jeunesse.

Pour le Parrain Michel Essongué l'honneur lui choit d'être choisi pour parrainer la promotion qui porte son nom. « Il a fallu au fondateur, beaucoup de courage et de détermination pour se lancer dans cette œuvre aussi exigeante. Ce sont des qualités qui caractérisent les hommes et femmes qui se lancent dans la formation et l'éducation. La devise savoir être et savoir-faire témoignent du fait que les étudiants ne sont pas ici pour recevoir seulement des enseignements, mais aussi de le savoir-faire et savoir- être » déclare-t-il.

A ses filleuls, il ne manquera pas de dire sa fierté et donnera également quelques conseils. « Je suis fier de vous, de vos formateurs et ceux qui ont contribué à faire de cet établissement un lieu d'excellence. Après l'effort, le réconfort. Vous avez trouvé en vous cette force de surmonter les difficultés.

Aux parents, je partage cette même joie et fierté, celles de vos, nos enfants ayant obtenu leurs diplômes ce jour. Mon monde à moi, celui dans lequel j'ai grandi était bien différent. Je suis un homme qui essaie d'aider son pays. Le message que je partage avec vous ; c'est qu'il faut tenir compte de la dimension humaine. Tout métier, tout projet est une aventure qui se joue en équipe, d'une communion dans le travail. Soyez attentifs sur ce qui est dit. Encourager, apprenez de vos échecs. Échouer, c'est savoir recommencer intelligemment...

Construisez votre propre grille de compréhension, cultivez-vous, afin de délivrez la société dans laquelle vous vivez. Soyez des hommes e des femmes du XXI è siècle, ouverts sur la société. La transformation du monde et de la société ne connait pas de repos. Les conditions de la réussite sont multiples.

Il faut avoir la patience du travail bien fait : l'ambiance et l'engagement. N'oubliez pas que notre pays a besoin de vous. Vous jouez un rôle clé dans l'équilibre de notre pays, de notre société. Soyez des exemples à suivre ». Et pour conclure, le Parrain a fait sienne la pensée d'Albert Eisenstein pour attirer la conscience des uns et des autres : « N'essayez pas de devenir un homme ou une femme qui a du succès. Essayez de devenir une femme ou un homme qui a de la valeur ».

L'exécution de l'hymne national était aussi du rendez-vous de cette cérémonie de remise de parchemins aux impétrants ayant obtenu leur Licence. Aussi, une minute de silence a-t-elle été observée en la mémoire du fondateur de cet établissement supérieur.