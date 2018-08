Sénégal: Mbour / Présidentielle 2019 - Fippu mis sur pied dans la Petite Côte

Du reste, il est revenu également sur des considérations liées au traitement des uns et des autres, au cas par cas, dénonçant un clientélisme politique affiché. Il a fait appel aux forces vives du pays et à la dynamique citoyenne pour en finir avec les intimidations du régime de certains citoyens du fait de l'expression de leurs opinions.

Le porte-parole du jour de Fippu a déploré le chaos et «le recul démocratique» ancré au Sénégal. Il trouve ainsi nécessaire de concevoir un nouveau programme et projet de société visant à ramener un système éducatif performant, une santé à la hauteur des attentes des masses laborieuses et l'espoir pour un pays tourné vers le développement.

