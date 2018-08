Sénégal: Sécurisation des installations électriques dans les marchés - Senelec déroule un projet de 4 milliards pour renover 25 marchés

Dans le cadre de la sécurisation des installations électriques dans les marchés du Sénégal, le directeur général de Senelec, Mouhammadou Makhtar Cissé, a effectué hier, mercredi 8 août, une visite au niveau des nouvelles installations du marché de Liberté 6 extension, entièrement rénové par Senelec. Selon lui, ce programme de mise à norme des marchés pour la sécurité des personnes et des biens, d'un coût global de 4 milliards de Francs Cfa, concerne 25 établissements commerciaux du Sénégal.

La Société nationale de l'électricité du Sénégal (Senelec) a entreprit un programme de mise à norme des marchés pour la sécurité des personnes et des biens. «Nous avons une mission de service public qui consiste à aller au devant de la clientèle, à prendre en charge ses préoccupations et à les satisfaire. Au-delà de la distribution générale de l'électricité dans le périmètre qui nous concerne, il y a des besoins spécifiques qui sont très souvent liés à la demande professionnelle. Les marchés polarisent des milliers de Sénégalais. Donc, c'est un flux ininterrompu de personnes qui les fréquentent. C'est pour cette raison que nous devons en assurer la sécurité. En plus de cela, les marchés sont dépositaires de milliards de patrimoine de plusieurs milliers de Sénégalais», a soutenu le directeur général de Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé qui effectuait hier, mercredi 8 août, une visite au niveau des nouvelles installations, du marché de Liberté 6 extension entièrement rénové par Senelec.

Selon lui, ce programme d'un coût global de 4 milliards de Francs Cfa, financé par la Banque mondiale va couvrir l'ensemble des marchés ciblés. «Ces dernières années, beaucoup d'incendies ont été notées niveau des marchés du Sénégal. Notre rôle a été de réaliser ce projet pour pouvoir sécuriser et maîtriser le risque d'origine électrique. Ce programme va toucher 25 marchés à Dakar et à l'intérieur du Sénégal. Nous avons commencé sur les fonds propres de Senelec et ce marché que nous avons visité, le poste et l'ensemble des installations ont coûté à la Senelec 91 millions de Francs Cfa. Il y a d'autres projets de plus grande envergure dont le marché de Colobane que nous allons entamer très bientôt», a-t-il fait savoir.