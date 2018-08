Sénégal: Les élus s'impliquent dans le financement de la santé - L'objectif, atteindre la barre des 15% du budget national

Cette rencontre a été financée par l'Alliance nationale des communautés pour la santé (Ancs). Selon Rokhaya Nguer, la couverture santé universelle préoccupe au plus haut niveau les acteurs de la société. Et, cette couverture implique, selon les acteurs, l'offre de qualité, une protection financière pour les populations qui sont des défis que, tous ensemble, ils devront relever.

Et le représentant des partenaires financiers et techniques, Demba Koné d'ajouter: «il est essentiel de mettre en place des dispositifs innovants qui permettent de capter des fonds. Nous avons bon espoir que cette nouvelle politique de financement de la santé, initiée par le Sénégal, va inverser la tendance ou réduire le gap. Le pays ne peut pas continuer à développer sa politique sanitaire en comptant toujours sur l'extérieur».

Du coté du gouvernement, le financement de la santé reste un processus inclusive. A cet effet, la représentante du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Coumba Khady Sarr, a souligné: «nous nous réjouissons des initiatives prises par la société civile et nous feront les nôtres les recommandations issues de cet atelier».

Pour Innoncent Laison de la société civile depuis 2016, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a initié un processus participatif et inclusif d'élaboration de la Stratégie nationale de financement de la santé. Mais, depuis lors, les choses n'ont pas bougé. «Nous allons vers la fin de 3 épisodes de stratégie de mettre fin à des épidémies comme le paludisme, le Sida, la tuberculose. Pour les réussir, il faut mettre en œuvre des instruments forts qui permettent de capter des financements, afin d'être au rendez-vous mondial», a soutenu M. Laison.

Pour Juliette Paule Zinga, député à l'Assemblée nationale, «c'est nous qui votons les lois et nous allons vers le vote des budgets des différentes institutions, il nous faut bien maîtriser les axes de financement afin de travailler pour l'augmentation de son budget pour l'année 2019. Et, les partenaires financiers ont une place dans cette réflexion».

