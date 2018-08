Congo-Kinshasa: Lutte contre le SIDA - Vers la redynamisation du conseil interconfessionnel

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Trente-cinq personnes issues de ces confessions, des staffs du PNMLS, de l'Onusida, du Pnud, du Cornela+, du bureau diocésain des œuvres médicales, du Sanru, du Cordaid, de l'Unicef, de Caritas, du ministère de l'Éducation, de celui de la Culture et arts et du PNLS ont pris part à cet atelier.

Après une brève présentation du processus de redynamisation et des recommandations issues de l'analyse de situation du conseil interconfessionnel de lutte contre le sida (CIC/sida) par le consultant, indique une dépêche de l'"Agence congolaise de presse", les délégués des confessions religieuses ont procédé à l'intégration des feedbacks préalablement élaborés par leurs hiérarchies sous forme d'un draft de l'avenant de l'acte constitutif de CIC/sida. Toujours pour renforcer la lutte contre cette maladie, la tuberculose et le paludisme qui sont cités parmi les principales causes de la mortalité en République démocratique du Congo, il est prévu la mise en place d'une cellule de coordination dans les différentes confessions religieuses.

