Congo-Kinshasa: Lutte contre l'épidémie d'Ebola - La vaccination, une composante importante

L'OMS a fourni un soutien logistique afin d'établir les conditions de la chaîne de froid et des équipements nécessaires pour mener à bien la vaccination. En outre, elle facilite les concertations autour des protocoles à mettre en place ainsi que les discussions avec le fabricant du vaccin et les autorités nationales. Enfin, l'OMS contribue au déploiement des équipes d'experts de la vaccination de la Guinée aux côtés des vaccinateurs congolais qui sont déjà sur le terrain.

Pour la présente campagne qui se déroule à Mangina et à Beni, le ministre provincial de la Santé et le coordonnateur provincial du Programme élargi de vaccination étaient les deux premières personnes à se faire vacciner afin de rassurer la population. Ensuite, le tour est revenu aux professionnels de la santé de première ligne du centre de santé de référence de Mangina qui avaient été en contact avec les cas confirmés.

Contrairement aux autres vaccins, le vaccin contre Ebola ne concerne pas tout le monde. Il s'agit d'une opération qui se fait en ceinture, c'est-à-dire elle cible certaines personnes qui sont à l'avant plan, au fait exposées à contracter et propager cette grave maladie. Il s'agit notamment des prestataires des soins, des personnes contacts et des contacts de contacts.

Pour arrêter la propagation de la dixième épidémie à virus Ebola qui s'est déclarée dans le Nord-Kivu, une campagne de vaccination a démarré le 8 août dans l'aire de santé de Mangina, située dans la zone de santé de Mabalako. « La vaccination est une composante importante dans la lutte contre Ebola. C'est la raison pour laquelle les vaccins ont été acheminés rapidement et en priorité pour protéger les travailleurs de santé et la population », a indiqué le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga.

L'opération constitue une réponse capitale dans la riposte contre la maladie, en plus d'autres stratégies telles la prise en charge médicale des cas et la sensibilisation communautaire.

