Congo-Kinshasa: Présidentielle - La Céni va examiner les candidatures en profondeur

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Conformément au calendrier électoral, le délai légal est de cinq jours pour les opérations d'ajout, retrait ou substitution, soit du 9 au 13 août 2018. Il est ensuite prévu la transmission des dossiers physiques des candidats députés nationaux et la délibération par l'assemblée plénière de la Céni. Cette étape se déroulera du 14 au 23 août. C'est le 24 août que seront publiées les listes provisoires des candidats à la présidentielle et à la députation nationale.

A la fermeture des Bureaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC) ce mercredi 8 août, les jetons ont été remis aux candidats ou à leurs mandataires détenteurs des dossiers en ordre et présents dans la file d'attente.

Le travail de traitement des candidatures en profondeur va commencer. Selon plusieurs membres du bureau de la Céni, plusieurs candidatures à la présidentielle pourraient être débarquées à cause notamment des casiers judiciaires et la question de la double nationalité.

Du côté de la Commission électorale nationale indépendante, la Céni, on se félicite du travail accompli. A ce stade, 24 dossiers de candidatures ont été présentés. Trois ne sont pas complets, il s'agit des candidats Mabaya, Moka et Tshiani. Ils ont la journée d'aujourd'hui et de demain pour apporter ce qui manque. Il s'agit pour le sénateur Mabaya du certificat des nationalités et pour les candidats Moka et Tshiani, des preuves de paiement de la caution qui s'élève à 100 000 dollars américains.

