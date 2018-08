Algérie: Ligue 1 Mobilis / CA Bordj Bou Arréridj - la saison de tous les espoirs

Bordj Bou Arreridj — A la veille du début de la saison 2018-2019 du Championnat national du football, le nouveau promu parmi l'élite le Ahly Bordj Bou Arréridj (Ligue 1 Mobilis) poursuit sa préparation dans la sérénité la plus totale avec comme objectif d'"arracher une place honorable en fin de parcours", a confié à l'APS le président du club, Anis Benhamadi.

"Nous n'allons ménager aucun effort pour permettre à notre équipe de réaliser un bon parcours en championnat cette saison avec l'objectif d'assurer le maintien le plus tôt possible puis pourquoi pas terminer dans le haut du tableau", lance tout confiant le président du CABBA.

La formation des "Criquets jaunes" s'est d'ailleurs montrée très active cet été sur le marché des transferts, en déployant de gros moyens afin de renforcer son effectif "qualitativement" pour être au diapason de l'élite, assure-t-on.

Et d'ajouter à ce propos : "Nous avons effectué un recrutement ciblé puisque seulement 8 joueurs de l'an dernier ont été reconduits, en plus nous avons réussi à conclure avec un bon staff technique à sa tête l'Espagnol Josep-Maria Nogués qui a prouvé son savoir-faire avec le Paradou AC et qui, j'espère, fera de même avec notre équipe".

Côté effectif, pas moins de 15 nouveaux joueurs ont rallié le CABBA, à l'instar des internationaux, le gardien de but du MCA, Faouzi Chaouchi, le transfuge de l'ES Sétif, le latéral droit Mohamed Khoutir Ziti, le milieu de terrain Toufik Zerrara, champion l'an dernier avec le CS Constantine, de même que l'attaquant malien Diara Ismayl.

"Tout ce beau monde aura pour mission d'encadrer les jeunes du groupe et donner une autre dimension au club des Bibans pour son retour parmi l'élite du football national", a indiqué le même interlocuteur.

Sur son effectif et l'évaluation de la préparation de cette nouvelle saison, le coach espagnol Nogués, confiant, précise à l'APS : "Nous avons formé un bon groupe homogène dans tous ses compartiments. J'estime qu'on s'est bien préparé et on a disputé des matchs amicaux en Tunisie dont la finalité n'est pas les résultats, mais surtout la correction des lacunes observées et le perfectionnement des points forts de l'équipe".

Le seul point noir du stage pré-compétitif reste -selon le coach- la blessure du milieu de terrain Ziad qui chamboule les cartes en ce début de championnat.

"Certes, c'est un coup dur pour l'équipe, mais ce sont les aléas du football et on doit bien nous adapter. On va continuer à travailler pour être prêts pour cette entame de saison", souligne Nogués avant d'enchaîner : "L'équipe est consciente que les attentes sont grandes de la part de la direction ainsi que des supporters à qui je lance un appel pour être derrière nous surtout en ce début de championnat".

A noter que le CABBA a livré 6 matchs amicaux durant sa préparation face, respectivement, aux clubs tunisiens Oued Nil, l'Etoile du Sahel, Bizerte et le Stade tunisien ainsi que face au pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, le NA Hussein-Dey et le dernier en date, samedi passé face à l'équipe du NC Magra qui a permis au coach de mettre "la touche finale" à la composition du CABBA qui affrontera le MC Oran, lors de la première journée du championnat 2018-2019, samedi.

Effectif 2018/2019

Gardiens de but: Chaouchi Faouzi (ex-MC Alger) - Younes Mohamed Rédha - Maiza Abdelkrim (ex-USM Annaba)

Défenseurs: Amrane Mohamed - Ziti Khoutir (ex-ES Sétif) - Kherifi Fayçal (ex-US Biskra) - Aggoune Fares - Bouhakak Khaled -Sebei Mohamed - Ghitoune Ali (ex-JS Kabylie) - Tebbi Zinedine

Milieux de terrain: Ziad Hamza - Chaouti nassim - Younes Rédha (ex-GC Mascara) - Gherbi Messaoud - Zerrara Toufik (ex-CS Constantine) - Bouflih Islam

Attaquants: Nassim Athmani - Walid Athmani (ex-MO Béjaïa) - Meftahi Abdelmalek (ex-WA Boufarik) - Nemdil Zahir (ex-RC Relizane) - Mellal Omar (ex-USM Harrach) - Djahnit Youcef - Diara Ismayl (Mali).