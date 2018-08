Algérie: Le rôle de "La voix de l'Algérie libre et combattante" était "important"

Alger — "La voix de l'Algérie libre et combattante", radio qui émettait clandestinement durant la guerre de libération nationale, et son rôle "important" durant la guerre de libération nationale, ont été soulignés jeudi à Alger par des moudjahidine, témoins de l'époque coloniale.

"Cette radio qui était notre seule source d'information sur la Révolution, était également un véritable outil d'encouragement et de mobilisation pour tous les Algériens engagés dans cette lutte pour l'indépendance du pays", a témoigné le moudjahid Boulahfa Khaled lors d'une rencontre d'enregistrement de témoignages de moudjahidines, organisée par le Musée national du Moudjahid et élargie à l'ensemble de ses structures au niveau local. Il a ajouté que les Algériens "qui ont été surpris par des militaires français en train d'écouter cette radio, ont vite fait d'abandonner la fréquence afin que l'ennemi ne puisse se rendre compte de l'existence de cette radio qui a fini, progressivement, par faire connaitre la noble cause du peuple algérien".

Pour le même intervenant, cette radio était "un véritable stimulant pour les moudjahidines, ainsi que pour le reste de la population algérienne en mobilisant des troupes de l'Armée de libération nationale (ALN) et en mettant en échec la propagande coloniale", citant notamment les journalistes Aissa Messaoudi et Mohamed Bouzidi comme les voix les plus marquantes de ce média. De son coté, le moudjahid Kadri Khodja Moustapha qui était dans la zone frontalière algéro-tunisienne, a souligné que "dans le contexte de guerre, il fallait donner de la voix à la Révolution algérienne et c'est la mission que cette radio a accomplie en diffusant des messages de confiance pour les Algériens, mais aussi en démentant la propagande française qui tentait de minimiser l'ampleur de la Révolution et son impact".

Pour sa part, le moudjahid Bouchicha Abderahmane a abondé dans le même sens, estimant que cette radio "constituait à la fois la voix de la Révolution et un moyen pour démentir les mensonges et la propagande des autorités coloniales françaises". Le 16 décembre 1956, la voix du commentateur politique Chikh Mimoune se fait entendre avec pour slogan : "Ici la radio de l'Algérie libre et combattante, la voix du Front de libération nationale et de l'Armée de libération nationale s'adresse à vous du cœur de l'Algérie". Le contenu de "La voix de l'Algérie libre et combattante" sera émis par la suite sur les ondes des radios des pays arabes, notamment le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Egypte, la Syrie et l'Irak.