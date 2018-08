Maroc: Sahara Occidental/Maroc - Kohler prépare un round de négociations directes avant la fin de l'année

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu sept arbitres et un instructeur technique… Plus »

"C'est ainsi que la résolution 2351 le précise, et nous n'avons pas besoin d'une nouvelle terminologie, mais d'une volonté de remplir ce langage de sens et de le suivre par l'action", a-t-il alors déclaré, rejetant les conditions du Maroc qui refuse de revenir à la table des négociations que si son plan d'autonomie est mis comme seule option pour le règlement du conflit.

Le médiateur onusien a informé mercredi le Conseil de sécurité, lors d'un briefing tenu à New York, de sa démarche d'envoyer dans les prochaines semaines des invitations au Front Polisario et au Maroc pour reprendre les négociations directes; à l'arrêt depuis 2012, a-t-on indiqué de même source.

