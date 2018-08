Algérie: Le mouvement El-Bina présente son initiative "l'Algérie pour tous" aux dirigeants du parti "Talaie el Houriat"

Pour sa part, le président du parti Talaie el Houriat, Ali Benflis a présenté son initiative qui repose sur "l'organisation d'élections transparentes supervisées et organisées par une commission indépendante et d'autres points déjà présentés à l'opinion publique nationale", a ajouté la même source. Pour rappel, M. Bengrina avait annoncé, mercredi, que son mouvement "ne boycottera pas la prochaine présidentielle et sera présent soit avec son propre candidat ou à travers une alliance avec un autre candidat, selon les conditions définies par le Conseil Consultatif qui tiendra sa session ordinaire en automne prochain, pour trancher définitivement cette question".

Les responsables des deux partis ont convenu, dans ce cadre, de se "distinguer avec un discours fédérateur rejetant les diatribes et les diffamations, d'autant que la conjoncture exige de tout un chacun de travailler pour l'Algérie", a indiqué le communiqué du mouvement. L'initiative du mouvement El- Bina, lancée en mai dernier, a également pour objectifs de "protéger le front interne, soutenir l'acquis démocratique et l'organisation de la vie partisane".

