Angola: Trois nouvelles mines de diamants entrent en service

Les travaux de prospection géologique et de levés géophysiques de cette mine ont débuté en 2008 et sont projetés sur une profondeur de 400 mètres. L'entreprise peut générer des résultats de l'ordre de 350 millions de carats.

Sans donner les détails techniques concernant les réserves de carats et la durée de vie des mines, il a indiqué que leur entrée en service contribuera à l'augmentation de la contribution du sous-secteur du diamant à l'économie nationale et au Budget général de l'Etat.

Laureado Receado, qui parlait à l'Angop, en marge d'une visite à la société minière de Catoca (SMC), dans le cadre de la présentation du nouveau directeur général de la société de diamant, Benedito Paulo, a dit qu'il s'agissait des mines de Shire, Mulepe et de Sanda Mina, où la prospection géologique et le prélèvement géophysique ont commencé il y a quatre ans.

