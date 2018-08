Angola: La croissance économique dépend de la classe entrepreneuriales

« Le moment est difficile pour les entrepreneurs, mais il est urgent de participer activement à la solution et résolution des problèmes, inutile de critiquer sans proposer des solutions, le pays fait face à une nouvelle ère où nous sommes tous appelés à participer, a déclaré le président de l'Association d'agro-élevage commercial et industriel (AAPCIL), Paulo Gaspar.

De la part du gouvernorat provincial, a-t-il expliqué, l'ouverture et la collaboration sont totales afin que les autorités centrales puissent créer de meilleures conditions pour le développement de l'activité économique dans le pays et dans la région.

Parlant à l'ouverture de la 15e édition de la plus grande bourse d'affaires de la Région, « Expo-Huíla2018 », qui rassemble 250 entrepreneurs, entres nationaux et étrangers, le gouvernant a déclaré que la politique économique de l'Etat vise une croissance durable, même dans des circonstances difficiles, pour à accroître la quantité et la qualité des biens et services produits.

