Angola: La ministre réaffirme son engagement en faveur de la réhabilitation des infrastructures culturelles

« L'Etat angolais est laïque, mais nous ne devons pas oublier que nous avons des institutions religieuses qui jouent un rôle très pertinent dans les communautés et qui continueront à compter sur le soutien de l'Etat afin qu'elles puissent répondre chaque fois que possible, aux appels des communautés », a-t-elle ajouté.

La ministre a toutefois souligné qu'il existe des institutions religieuses qui sont de véritables partenaires de l'État dans les domaines les plus diversifiés, notamment en matière sociale, éducative et de santé.

Elle a souligné que l'Exécutif, par la Commission Interministérielle, mène une étude et une enquête rigoureuse pour lutter contre le phénomène religieux, comme il y a dans le pays des sectes qui favorisent les actions qui vont à l'encontre de la morale, la sécurité et contre les institutions, en particulier l'institution familiale.

Selon la responsable, qui parlait en marge d'une visite au Musée de Tentativa, l'Exécutif continuera à travailler pour améliorer les conditions des institutions culturelles pour servir mieux et plus efficacement à ses utilisateurs, en tenant compte du processus d'internationalisation de la culture angolaise.

Luanda — La réhabilitation des infrastructures culturelles (musées, centres culturels, les lieux de mémoire historique, etc.) continuera à mériter une attention particulière du ministère de la Culture, parce qu'ils sont des moyens de valorisation, préservation et de diffusion de la culture angolaise, a réaffirmé jeudi à Caxito (Bengo), la ministre Carolina Cerqueira.

