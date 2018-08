Congo-Kinshasa: La force de la MONUSCO soutient les victimes d'un crash au Kasaï

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Au lendemain du crash de cet avion de la compagnie Air Kasaï près de Kamako dans la province du Kasaï, le gouverneur Marc Manyanga qui a confirmé le bilan de 5 morts et 2 rescapés. Il dit au sujet des causes de l'accident « attendre les résultats de l'enquête technique. » Le gouverneur du Kasaï affirme cependant que les premiers éléments à sa disposition font état « d'une dépression qui aurait occasionné le crash. »

Entre temps, le bureau d'Air Kasaï à Tshikapa a également été informé par la KTF, mais ils ne disposaient d'aucun avion de secours pour évacuer le pilote et le passager blessés. Ainsi, à la demande des survivants, la force de la MONUSCO a initié la demande d'une évacuation médicale d'urgence à sa hiérarchie basée à Kananga. Le 28 juillet, le pilote et le passager blessés ont évacué par un vol de la MONUSCO respectivement à Tshikapa, tandis le passager a été évacué vers l'hôpital civil de Tshikaji.

Le 27 juillet, un avion de transport Commercial Antonov d'Air Kasaï s'est écrasé à environ 20 km de Kamako vers 12 heures faisant 5 morts et 2 blessés. Les deux blessés ont été transférés au centre de santé de Kamako et ont reçu les premiers soins du personnel médical du centre de santé assisté par le personnel infirmier de la force de réaction rapide. Tout le soutien administratif essentiel (y compris la nourriture, la literie, etc.) et le soutien médical ont été fournis aux patients et aux autorités du Centre de santé par le commandant de la de cette force à Kamako.

