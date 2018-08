Togo: L' AS OTR lance sa saison avec la présentation d'un nouveau staff technique

Avant d'aborder la nouvelle saison footballistique au Togo, l'Association Sportive de l'Office Togolais des Recettes était devant la presse ce mercredi à son siège, pour présenter le bilan de la saison écoulée et donner les perspectives du nouvel exercice.

Les responsables de l' AS OTR ont à cette occasion dévoilé le nom du successeur de Gneni Sebabi démissionnaire après la 6è place occupée par le club la saison dernière.

« C'est un sentiment de déception totale à l'issue de la saison écoulée. Nous avons été vraiment déçus parce que nos objectifs n'ont pas été atteints malgré les efforts que nous avons consentis dans ce sens » a laissé entendre le président André Degué qui voulait le titre de champion.

Le club est désormais confié au Ghanéen Salli Ahmed Salim qui a signé un contrat d'une saison renouvelable. Détenteur d'un diplôme B CAF et d'une licence A du Ghana, le technicien ghanéen connait bien le football togolais pour avoir entrainé deux clubs de première division au Togo, Anges de Notsè et Gomido de Kpalimé. Il a aussi porté les maillots de l'Entente 2 pendant trois saisons dans les années 1972. Le nouveau patron des Oterois connait bien la sous-région pour avoir traîné ses bosses au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Burkina Faso.

Le choix de l'homme célibataire de 55 ans n'est pas un hasard. Il a comme ambition de gagner le championnat : « Notre feuille de route pour la nouvelle saison n'est pas différente de cette que nous nous sommes assignés la saison dernière. Pour cette nouvelle saison, nous avons l'obligation de faire mieux que l'année dernière en jouant le titre. C'est pourquoi nous allons tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des joueurs et du staff technique. Nous sommes conscients que cela ne va pas être facile parce qu'il y aura beaucoup de prétendants au titre mais nous devons tout faire pour atteindre cet objectif » a dit le président.

L'AS OTR est déjà prête pour démarrer cette nouvelle saison puisque les autres membres du staff a été aussi dévoilé. Sallim sera aidé par le désormais ex coach d'ESAL, titulaire d'une licence B-CAF et ancien joueur du club, Fiaboe Koffi et l'ancien gardien de but de l'Etoile Filante Koudadjé Koffi qui va en prendre les gardiens de but.

Avant le début du championnat fixé au 23 septembre 2018 selon la date de la Fédération Togolaise de Football, l'AS OTR va disputer deux tournois dans le cadre des préparatifs. Le tournoi organisé par Radio Sport et celui de Elite Foot. Tournois qu'ils avaient remportés l'année dernière.