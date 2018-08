Congo-Kinshasa: Anthony Limbombe se dirigerait vers le FC Nantes

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Limbombe a fait savoir ce jeudi que Mogi Bayat était son seul et unique agent. Et le célèbre agent belge a de très bons contacts en France et plus précisément au FC Nantes. Et c'est là que l'international belge devrait signer dans les prochaines heures. Ce n'est pas le premier joueur que Bayat place à Nantes. En effet, il y avait emmené El Ghanassy, Guillaume Gillet ou encore Kalifa Koulibaly.

