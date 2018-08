Cote d'Ivoire: Le PDCI se retire des discussions pour un parti unifié RHDP

En Côte d'Ivoire, le PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié a annoncé ce jeudi 9 août, son retrait du processus de mise en place du parti unifié RHDP. Ce projet voulu par Alassane Ouattara vise à faire fusionner en un seul et même parti des différentes formations de la coalition au pouvoir en vue de la présidentielle de 2020.

Le PDCI a aussi annoncé qu'il présentera des candidats pour les élections municipales et régionales d'octobre prochain sous sa propre bannière. Les dissensions au sein de la majorité entre le RDR, le parti présidentiel et le PDCI d'Henri Konan Bédié étaient de plus en plus vives. Et désormais, on peut dire que la rupture est consommée.

En dénonçant l'accord politique portant création du Parti unifié, qu'il avait pourtant signé, et en se retirant des négociations, le parti d'Henri Konan Bédié met fin à son alliance avec le RDR d'Alassane Ouattara. Cette décision intervient au lendemain d'une rencontre avec le chef de l'Etat ivoirien. Visiblement, les arguments de ce dernier n'ont pas convaincu son allié.

Heureux d'avoir reçu, ce mercredi 08 août 2018, une visite de courtoisie de mon aîné, le Président Henri Konan BEDIE, venu me féliciter suite aux décisions que j'ai annoncées à l'occasion du Message à la Nation, le 06 août 2018. pic.twitter.com/x4tOaqwCNc

Alassane Ouattara Officiel (@AOuattara_PRCI) 8 août 2018

A l'origine de ces tensions entre le RDR et le PDCI est la question de l'alternance en 2020. Le PDCI a en effet soutenu par deux fois lors des présidentielles de 2010 et de 2015 le président ivoirien. Le parti d'Henri Konan Bédié réclame donc un retour d'ascenseur pour la prochaine présidentielle. Requête refusée par le RDR.

Le PDCI seul aux municipales et régionales

Dans son communiqué, le PDCI explique aussi, se réserver « le droit de promouvoir une plateforme de collaboration avec les Ivoiriens qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et soucieuse des droits, des libertés et du bien-être de ses populations ».

Le PDCI annonce aussi qu'il ira seul aux élections municipales et régionales, le 13 octobre prochain. Des élections qui pourraient de fait s'apparenter à une mini-présidentielle avant l'heure et pourraient illustrer cette recomposition du paysage politique ivoirien.