Burkina Faso: Inondations - 4922 sinistrés et 7 décès enregistrés du 1er mai au 7 aout 2018

La ministre Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal a affirmé que les différents démembrements de la Conasur ont pris les dispositions nécessaires pour l'évaluation de l'ampleur des catastrophes sur tous les plans et surtout pour cerner les différents besoins. Elle a salué l'accompagnement des organisations locales et des collectivités dans la prise en charge des sinistrés.

Ce qui a occasionné au total 4922 sinistrés soit 989 hommes, 1266 femmes et 2667 enfants. Selon toujours la même source, il y a parmi les sinistrés 48 personnes handicapées, 65 femmes enceintes et 359 femmes allaitantes. Le ministère déplore également le décès de sept personnes et 28 blessés. Aussi, 512 personnes se retrouvent sans abris.

Selon les statistiques compilées au niveau des démembrements du Conseil national de Secours d'urgence et de réhabilitation (Conasur), sept régions ont donc été touchées par les inondations et les vents violents.

