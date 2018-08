Cote d'Ivoire: Simone Gbagbo, une personnalité controversée

Cette passionnée du syndicalisme et l'engagement politique a connu la prison plusieurs fois dans les années 1970, puis 1990, pour ses prises de positions publiques. "Tous ceux qui sont présents là, je voudrais vous dire merci d'être venu. Parce que tout ce qui est dans mon ventre, avant que ça ne sorte, il faut que ça passe par le tamis de Aboudramane Sangaré. Je vais me contenter de vous dire merci. Mon dernier remerciement, il s'adresse à l'éternel des armées", ont été les premiers mots de remerciements de Simone Gbagbo après 7 ans passés en détention.

Simone Gbagbo a fait des études poussées d'histoire et de linguistique. "Elle a toujours incarné la femme à la mâchoire forte et au regard dur lorsqu'elle s'adresse à ses adversaires politiques", explique Jean Sékongo, le photographe personnel de Simone depuis 1986 qui dit de Simone Gbagbo, "une femme de caractère et de principe. C'est une femme dure, dure dans le travail. Dure dans tout ce qui est bon. C'est pour cela que depuis qu'on l'a arrêtée, je n'étais pas tranquille. Alors si elle sort aujourd'hui, je remercie Dieu."

Depuis elle n'a jamais accepté de se cantonner à un rôle de faire-valoir. "C'est une maman qui est à la fois politique, à la fois mère, à la fois intellectuelle, enseignante chercheur. C'est une personne pluridimensionnelle mais qui a une forte personnalité, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la revendication, dans le féminisme, non. C'est quelqu'un qui s'affirme et qui se construit par sa personnalité, par ses convictions", raconte Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo.

