Cote d'Ivoire: ADO-Bédié - Divorce consommé

Faut-il croire que HKB a pu avoir la même lecture de la situation et a décidé d'en tirer les conséquences en coupant, sans plus attendre, le cordon ombilical ? La question reste entière.

Tout semble indiquer que le Sphinx de Daoukro n'a pas eu de garanties que s'il fusionnait avec le RDR et d'autres partis houphouëtistes, le futur candidat de cette grande alliance serait du PDCI. On ne le sait que trop, en effet, c'est la pomme de discorde entre les deux personnalités qui s'étaient alliées d'abord pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir en 2010 puis pour offrir un second bail à ADO en 2015.

Ils étaient juste en séparation de corps ces derniers mois. Cette fois-ci, le divorce semble irrémédiablement consommé. Au lendemain d'une rencontre entre Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara à la résidence de ce dernier, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a en effet annoncé hier jeudi 9 août 2018 qu'il se retirait du processus de création du parti unifié du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.