Cote d'Ivoire: Fin de la coalition au pouvoir

Suite à ce divorce, le Front populaire ivoirien pro Gbagbo se dit d'ores et dèjà ouvert à un rapprochement avec le PDCI, pour réconcilier les Ivoiriens et reconstruire la démocratie.

Mais il faut reconnaitre aussi que le RDR a un avantage significatif qui est celui d'avoir les moyens de l'Etat, ce que le PDCI n'a pas et qui pourrait justement compliquer sa course vers le pouvoir."

Ce divorce changera indéniablement le paysage politique ivoirien. Pour le sociologue Sévérin Kouamé, il fera des victimes de part et d'autre." Si on reste dans la structure actuelle du champ politique, il y a comme une sorte de redistribution des cartes, parce que le RDR sera obligé de faire cavalier seul; le PDCI va essayer, ils l'ont eux-même dit dans le communiqué qu'ils ont produit, d'essayer de créer de nouvelles formes d'alliance.

Ce qui aura provoqué cette rupture de la coalition électorale formée par le PDCI et le RDR depuis 2005, c'est ce projet du président Ouattara de fondre désormais sa propre formation et celle dirigée par son allié dans un parti unifié RHDP. Le retrait du PDCI est d'ailleurs vu au sein de cette nouvelle union comme une haute trahison politique. Joèl NGuessan, vice-président du Rassemblement des républicains estime que Henri Konan Bédié, au regard de son acte n'est pas vraiment un héritier de Houphouet Boigny.

Henri Konan Bédié et le PDCI sont donc désormais ex-membres de la coalition au pouvoir. La brève rencontre mercredi entre le président Alassane Ouattara et son ancien allié n'a pu empêcher le divorce. Beaucoup d'observateurs, comme le sociologue Sévérin Kouamé ont senti venir cet éclatement du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

